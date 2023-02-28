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RV: военные России стали использовать новый тип дронов для ударов по Украине

Силовые структуры

Российские военные, возможно, стали использовать новый тип дронов-камикадзе для нанесения ударов по объектам на Украине. Такое предположение сделали корреспонденты "Русской Весны".

RV: военные России стали использовать новый тип дронов для ударов по Украине

В своём Telegram-канале они опубликовали видео, снятое украинскими пользователями. На кадрах зафиксирован пролёт беспилотников-камикадзе над Днепром. Эксперты обратили внимание, на звук мотора.

Возможно новая модификация "Герани", звук двигателя явно отличается, пишут авторы канала.

Ранее в разведке Украины заявили, что Россия в очередной раз сменила тактику ракетных ударов.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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