RV: военные России стали использовать новый тип дронов для ударов по Украине

Российские военные, возможно, стали использовать новый тип дронов-камикадзе для нанесения ударов по объектам на Украине. Такое предположение сделали корреспонденты "Русской Весны".

В своём Telegram-канале они опубликовали видео, снятое украинскими пользователями. На кадрах зафиксирован пролёт беспилотников-камикадзе над Днепром. Эксперты обратили внимание, на звук мотора.

Возможно новая модификация "Герани", звук двигателя явно отличается, пишут авторы канала.

Ранее в разведке Украины заявили, что Россия в очередной раз сменила тактику ракетных ударов.