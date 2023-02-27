Разведка Украины: у России осталось менее 100 высокоточных ракет, но в целом их тысячи

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия меняет тактику в применении ракет против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Черняк в понедельник.

"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, а ракетное вооружение в целом", — сообщил спикер.

Он добавил, что по данным ГУР, у Москвы осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет, которые чаще всего используются для нанесения ракетных ударов — "Калибр", Х-101, Х-555.

При этом Черняк отметил, что ракет в целом у России ещё тысячи, однако расходуется их якобы больше, чем производится.

"Поэтому они решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", — заключил военный.