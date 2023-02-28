Планы России и Украины по весеннему наступлению могут быть сорваны из-за оттепели. Об этом предупреждает Reuters.
По информации агентства, поля сражений на востоке Украины превратились в грязь на фоне частых дождей и тающего снега. В статье сказано, что распутица затрудняет проезд российской и украинской техники к местам боевых действий. К публикации прикреплена фотография бронетранспортёра ВСУ, который застрял в грязи неподалёку от Артёмовска.
"Весенняя оттепель может помешать обеим сторонам, когда они попытаются проявить инициативу", — подчёркивается в материале.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что российские войска начнут подготовку к генеральному наступлению после установления контроля над Артёмовском. Армия РФ уже формирует силы для контрударов, уточнил эксперт.
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