Ищенко: ВС РФ готовятся к генеральному наступлению после падения Артёмовска

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённым силам РФ удалось стабилизировать ситуацию на линии боевого соприкосновения и сформировать силы для того, чтобы "сломать хребет" ВСУ, сообщил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью "Военному делу" он отметил, что сегодня идёт уже третий этап российской спецоперации, в ходе которого армия страны активизировалась во всех районах боевых действий. Как пояснил эксперт, украинскому фронту угрожает обрушение из-за медлительности Запада с поставками техники.

Ищенко считает, что ВС РФ перейдут в генеральное наступление, когда полностью зачистят Артёмовск от националистов.

"Это очень благоприятное время для того, чтобы обрушить весь украинский фронт", — уточнил политолог.

По его словам, освобождение Артёмовска ожидается в течение одной-двух недель. Дальнейшая обстановка на линии соприкосновения будет зависеть от скорости передачи нового западного оборудования киевскому режиму, резюмировал специалист.