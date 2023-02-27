Вооружённым силам РФ удалось стабилизировать ситуацию на линии боевого соприкосновения и сформировать силы для того, чтобы "сломать хребет" ВСУ, сообщил политолог Ростислав Ищенко.
В интервью "Военному делу" он отметил, что сегодня идёт уже третий этап российской спецоперации, в ходе которого армия страны активизировалась во всех районах боевых действий. Как пояснил эксперт, украинскому фронту угрожает обрушение из-за медлительности Запада с поставками техники.
Ищенко считает, что ВС РФ перейдут в генеральное наступление, когда полностью зачистят Артёмовск от националистов.
"Это очень благоприятное время для того, чтобы обрушить весь украинский фронт", — уточнил политолог.
По его словам, освобождение Артёмовска ожидается в течение одной-двух недель. Дальнейшая обстановка на линии соприкосновения будет зависеть от скорости передачи нового западного оборудования киевскому режиму, резюмировал специалист.
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