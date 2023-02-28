Минобороны РФ: США готовят провокацию с токсичными химикатами на Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон готовится к осуществлению провокации с токсическими веществами на территории Украины. С таким заявлением выступил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

Как пояснил представитель Минобороны, недавно экс-посол США в Москве Джон Салливан предупредил о том, что Россия якобы планирует применить химическое оружие в ходе спецоперации. По его словам, Вашингтон сам намерен распространить вредные вещества, а затем обвинить в этом РФ.

"Расцениваем данную информацию как намерение самих США и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов", — подчеркнул Кириллов во время брифинга.

Он добавил, что американские власти впоследствии попытаются скрыть свою причастность к провокации. Вашингтон надеется на отказ мирового сообщества от эффективного расследования из-за продолжающихся боёв на Украине, резюмировал руководитель войск РХБЗ.