Вашингтон готовится к осуществлению провокации с токсическими веществами на территории Украины. С таким заявлением выступил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов.
Как пояснил представитель Минобороны, недавно экс-посол США в Москве Джон Салливан предупредил о том, что Россия якобы планирует применить химическое оружие в ходе спецоперации. По его словам, Вашингтон сам намерен распространить вредные вещества, а затем обвинить в этом РФ.
"Расцениваем данную информацию как намерение самих США и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов", — подчеркнул Кириллов во время брифинга.
Он добавил, что американские власти впоследствии попытаются скрыть свою причастность к провокации. Вашингтон надеется на отказ мирового сообщества от эффективного расследования из-за продолжающихся боёв на Украине, резюмировал руководитель войск РХБЗ.
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