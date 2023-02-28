Марочко: сырость в окопах ВСУ под Красным Лиманом привела к большим санитарным потерям

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Около 15% украинских националистов на Краснолиманском направлении пришлось эвакуировать в тыл из-за резкого роста простудных заболеваний, рассказал Андрей Марочко.

"Количество эвакуированных с пневмониями, урологическими и прочими простудными заболеваниями с каждым днем растёт в геометрической прогрессии и уже достигает порядка 15% личного состава", — пояснил представитель НМ ЛНР в интервью агентству ТАСС.

По его словам, это объясняется потеплением на многих участках линии боевого соприкосновения. Грунтовые воды проникают в окопы, а потому боевикам приходится сутками сидеть в сырости, что приводит к хроническим простудным заболеваниям. Марочко добавил, что командиры подразделений ВСУ не торопятся эвакуировать военнослужащих, а вынуждают их лечиться самостоятельно.

Ранее стало известно, что у спецназа ВС РФ появились дроны-камикадзе с искусственным интеллектом, которые использует нейросети для самостоятельного наведения на цель.