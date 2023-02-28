Бойцы подразделений специального назначения штурмуют украинские позиции с помощью новых беспилотников-камикадзе с искусственным интеллектом, сообщило издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
"Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа", — уточнил источник в интервью журналистам.
По его словам, нейросеть анализирует видео, транслируемое нашлемными камерами военнослужащих, генерирует модель местности, и командиру остаётся указать на планшете цель. После этого БПЛА с осколочно-фугасной боевой частью атакует выбранную мишень в полностью автоматическом режиме, самостоятельно выбирая маршрут.
Ранее в ЦРУ подтвердили, что предоставляют Киеву разведданные для ведения боевых действий против РФ.
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