РИА Новости: спецназ ВС РФ применил дроны-камикадзе с искусственным интеллектом в зоне СВО

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы подразделений специального назначения штурмуют украинские позиции с помощью новых беспилотников-камикадзе с искусственным интеллектом, сообщило издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

"Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа", — уточнил источник в интервью журналистам.

По его словам, нейросеть анализирует видео, транслируемое нашлемными камерами военнослужащих, генерирует модель местности, и командиру остаётся указать на планшете цель. После этого БПЛА с осколочно-фугасной боевой частью атакует выбранную мишень в полностью автоматическом режиме, самостоятельно выбирая маршрут.

Ранее в ЦРУ подтвердили, что предоставляют Киеву разведданные для ведения боевых действий против РФ.