Шурыгин: дроны-камикадзе ВС РФ успешно отлавливают и уничтожают системы ПВО Украины

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уничтожение украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) является одной из главных задач российской армии в зоне спецоперации, считает военспец Владислав Шурыгин.

В беседе с "Известиями" он отметил, что борьба с системами ПВО ВСУ позволит военнослужащим РФ заполучить превосходство в небе. По его словам, российские солдаты эффективно поражают украинские средства ПВО, ведь количество потерь среди авиации РФ существенно сократилось.

"Сейчас стоит задача — постоянно отлавливать и уничтожать ПВО противника", — подчеркнул эксперт.

Как пояснил Шурыгин, ВС России часто задействуют дроны-камикадзе для атак на системы противовоздушной обороны ВСУ. Эти беспилотники отлично справляются с такой работой, указал специалист.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об уничтожении объекта украинской системы ПВО в подконтрольной Киеву части региона.