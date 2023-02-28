Уничтожение украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) является одной из главных задач российской армии в зоне спецоперации, считает военспец Владислав Шурыгин.
В беседе с "Известиями" он отметил, что борьба с системами ПВО ВСУ позволит военнослужащим РФ заполучить превосходство в небе. По его словам, российские солдаты эффективно поражают украинские средства ПВО, ведь количество потерь среди авиации РФ существенно сократилось.
"Сейчас стоит задача — постоянно отлавливать и уничтожать ПВО противника", — подчеркнул эксперт.
Как пояснил Шурыгин, ВС России часто задействуют дроны-камикадзе для атак на системы противовоздушной обороны ВСУ. Эти беспилотники отлично справляются с такой работой, указал специалист.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об уничтожении объекта украинской системы ПВО в подконтрольной Киеву части региона.
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