Генштаб ВСУ перебрасывает в Донбасс солдат срочной службы для сбережения оперативных резервов

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине проводят массовую мобилизацию, однако она не даёт нужных результатов. На этом фоне Генштаб ВСУ решил частично задействовать в боевых действиях солдат срочной службы.

27 февраля партия военнослужащих ВСУ по призыву прибыла в распоряжение батальонной тактической группы первой бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Она занимает позиции в районе Белогоровки.

"Военное обозрение" сообщает, что солдаты срочной службы перебрасываются в Донбасс и вводятся в состав бригад ВСУ, которые входят в оперативно-тактическую группировку "Лиман". Она держит оборону в районе Северска. Командование надеется остановить наступление ВС РФ путём подтягивания оперативных резервов.

Ранее сообщалось, что в Купянск направили 700 мобилизованных ВСУ без должной подготовки.