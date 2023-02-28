На Украине проводят массовую мобилизацию, однако она не даёт нужных результатов. На этом фоне Генштаб ВСУ решил частично задействовать в боевых действиях солдат срочной службы.
27 февраля партия военнослужащих ВСУ по призыву прибыла в распоряжение батальонной тактической группы первой бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Она занимает позиции в районе Белогоровки.
"Военное обозрение" сообщает, что солдаты срочной службы перебрасываются в Донбасс и вводятся в состав бригад ВСУ, которые входят в оперативно-тактическую группировку "Лиман". Она держит оборону в районе Северска. Командование надеется остановить наступление ВС РФ путём подтягивания оперативных резервов.
Ранее сообщалось, что в Купянск направили 700 мобилизованных ВСУ без должной подготовки.
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Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.