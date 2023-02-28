Мобилизованных ВС Украины массово отправляют в Купянск Харьковской области. Там они расселяются по гражданским объектам и домам мирных жителей. Об этом проинформировал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных, не прошедших спецподготовку украинских военнослужащих", — доложил эксперт.
Марочко отметил, что часто мобилизованные вступают в конфликт с командирами из-за того, что прибывшим военным не дают пройти нужное обучение, в том числе по обращению с оружием.
Ранее Владислав Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании.
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Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.