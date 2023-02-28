Марочко заявил, что в Купянск направили 700 мобилизованных ВСУ без должной подготовки

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мобилизованных ВС Украины массово отправляют в Купянск Харьковской области. Там они расселяются по гражданским объектам и домам мирных жителей. Об этом проинформировал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных, не прошедших спецподготовку украинских военнослужащих", — доложил эксперт.

Марочко отметил, что часто мобилизованные вступают в конфликт с командирами из-за того, что прибывшим военным не дают пройти нужное обучение, в том числе по обращению с оружием.

Ранее Владислав Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании.