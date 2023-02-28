Эксперт CNN: способ окончить конфликт на Украине — оставить Крым и Донбасс России

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Самый реалистичный способ окончить боевые действия на Украине — оставить Крым и Донбасс под фактическим контролем России, приняв остальную территорию страны в НАТО, но не распространять его гарантии на спорные территории. Об этом пишет один из ведущих обозревателей телеканала CNN Фарид Захария в своей авторской колонке.

Публицист считает, что конфликт зашёл в тупик, так как ни одна из сторон не имеет достаточно сил, чтобы выиграть его, и недостаточно слаба, чтобы требовать мира.

По мнению аналитика, конфликт рано или поздно закончится переговорами, но заставить пойти на них президента России Владимира Путина может только угроза потери Крыма. Эксперт предлагает компромиссный вариант итоговых соглашений, в который входит прекращение огня и возвращение Украине территорий, занятых с февраля 2022 года.

Земли, подконтрольные РФ с 2014 года, будут предметом международного арбитража, там могут пройти местные референдумы под эгидой международных групп, добавил автор материала.

Также Украина должна получить гарантии безопасности от НАТО, хотя на спорные территории они распространяться не будут, заключил обозреватель.