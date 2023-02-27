Украина исчезнет за несколько лет как государство без победы и выхода по итогам конфликта на границы 1991 года. Об этом заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
"Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своём бессилии и сказать, что проиграли", — высказал своё мнение представитель киевского режима.
В таком случае люди не вернутся, не будет денег, никто не будет поддерживать Украину, а украинцев будут убивать прямо на улицах, обрисовал мрачные перспективы советник. Если Россия не проиграет и не будет отвечать юридически, то она придёт снова, заключил Подоляк.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.