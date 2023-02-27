Подоляк: Украина исчезнет как государство, если Россия не проиграет

Украина исчезнет за несколько лет как государство без победы и выхода по итогам конфликта на границы 1991 года. Об этом заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своём бессилии и сказать, что проиграли", — высказал своё мнение представитель киевского режима.

В таком случае люди не вернутся, не будет денег, никто не будет поддерживать Украину, а украинцев будут убивать прямо на улицах, обрисовал мрачные перспективы советник. Если Россия не проиграет и не будет отвечать юридически, то она придёт снова, заключил Подоляк.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину.