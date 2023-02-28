Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ сбит в Суражском районе Брянской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Утром 28 февраля на территорию Брянской области проник беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления главы региона Александра Богомаза.

По его словам, дрон ВСУ обнаружили на территории Суражского района.

"ВС России сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", — отметил губернатор.

Как пояснил Богомаз, к месту ЧП направлены сотрудники экстренных служб.

Ранее российский генерал, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв предупредил, что вместо наступления на Крымский полуостров украинская армия может попытаться подойти к Брянской области.