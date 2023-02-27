Генерал Гурулёв: вместо наступления на Крым ВСУ могут попытаться подойти к Брянску

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Крым является недостижимой для Киева мечтой, а сообщения о готовящемся наступлении на полуостров, могут быть попыткой ввести в заблуждение Россию. Такое мнение высказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире Первого канала.

"Чтобы наступать на Крым, нужно иметь превосходство примерно 6 к 1. Несмотря на уверения Запада о подготовке нескольких бригад, я такого соотношения сейчас не вижу", — пояснил военный.

Он добавил, что противника нельзя недооценивать. И не нужно ждать, пока ВСУ будут спокойно планировать операцию и готовиться, а стоит наносить удары по районам сосредоточения техники и личного состава.

Также генерал заметил, что сообщения о готовящемся захвате Крыма его сильно напрягают как военного человека.

"А вот что может быть, так это попытка захвата ЗАЭС или попытка подойти к Брянску. Или, к примеру, в Валуйском районе или на севере ЛНР. Об этом надо думать! Наша разведка должна не только просчитать это, но и предугадать направление главного удара противника", — заключил депутат.