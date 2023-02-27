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Генерал Гурулёв: вместо наступления на Крым ВСУ могут попытаться подойти к Брянску

1:14
Силовые структуры

Крым является недостижимой для Киева мечтой, а сообщения о готовящемся наступлении на полуостров, могут быть попыткой ввести в заблуждение Россию. Такое мнение высказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире Первого канала.

Генерал Гурулёв: вместо наступления на Крым ВСУ могут попытаться подойти к Брянску

"Чтобы наступать на Крым, нужно иметь превосходство примерно 6 к 1. Несмотря на уверения Запада о подготовке нескольких бригад, я такого соотношения сейчас не вижу", — пояснил военный.

Он добавил, что противника нельзя недооценивать. И не нужно ждать, пока ВСУ будут спокойно планировать операцию и готовиться, а стоит наносить удары по районам сосредоточения техники и личного состава.

Также генерал заметил, что сообщения о готовящемся захвате Крыма его сильно напрягают как военного человека.

"А вот что может быть, так это попытка захвата ЗАЭС или попытка подойти к Брянску. Или, к примеру, в Валуйском районе или на севере ЛНР. Об этом надо думать! Наша разведка должна не только просчитать это, но и предугадать направление главного удара противника", — заключил депутат.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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