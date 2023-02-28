Командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский рассказал о ситуации в районе Артёмовска (Бахмута). Он в своём Telegram-канале назвал её крайне напряжённой.
По словам офицера, штурмовые бригады российских сил пытаются окружить город и прорвать оборону вооружённых сил Украины (ВСУ).
Ранее вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС РФ наращивают интенсивность штурмовых действий в Донбассе. Наиболее сложной она назвала обстановку в Бахмуте.
Командир ВСУ с позывным "Мадьяр" также сообщил о сложной для Киева ситуации по всем направлениям у Артёмовска.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.