Командир сухопутных войск ВСУ Сырский: ситуация у Артёмовска крайне напряжённая

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский рассказал о ситуации в районе Артёмовска (Бахмута). Он в своём Telegram-канале назвал её крайне напряжённой.

По словам офицера, штурмовые бригады российских сил пытаются окружить город и прорвать оборону вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС РФ наращивают интенсивность штурмовых действий в Донбассе. Наиболее сложной она назвала обстановку в Бахмуте.

Командир ВСУ с позывным "Мадьяр" также сообщил о сложной для Киева ситуации по всем направлениям у Артёмовска.