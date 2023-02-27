Российская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале в понедельник.
Самая сложная обстановка, по её словам, остается на Бахмутском (Артёмовском) направлении.
Маляр также заявила, что военные России используют при наступательных действиях тактику "истощения". Она отметила, что обороняться ВСУ приходится в условиях количественного превосходства противника.
Ранее сегодня назначенный Киевом глава Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что россияне начали окружение города с двух направлений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.