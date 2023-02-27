МО Украины: армия России наращивает интенсивность боевых действий в Донбассе

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале в понедельник.

Самая сложная обстановка, по её словам, остается на Бахмутском (Артёмовском) направлении.

Маляр также заявила, что военные России используют при наступательных действиях тактику "истощения". Она отметила, что обороняться ВСУ приходится в условиях количественного превосходства противника.

Ранее сегодня назначенный Киевом глава Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что россияне начали окружение города с двух направлений.