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МО Украины: армия России наращивает интенсивность боевых действий в Донбассе

0:44
Силовые структуры

Российская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале в понедельник.

МО Украины: армия России наращивает интенсивность боевых действий в Донбассе

Самая сложная обстановка, по её словам, остается на Бахмутском (Артёмовском) направлении.

Маляр также заявила, что военные России используют при наступательных действиях тактику "истощения". Она отметила, что обороняться ВСУ приходится в условиях количественного превосходства противника.

Ранее сегодня назначенный Киевом глава Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что россияне начали окружение города с двух направлений.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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