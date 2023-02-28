Мэр Демидов: после прилёта дрона в окно квартиры в центре Белгорода проведена эвакуация

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в окно квартиры, расположенной в многоэтажном доме в центре Белгорода, после чего пришлось провести эвакуацию. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, экстренные службы проверяют многоэтажку, которая пострадала при атаке БПЛА. Как пояснил мэр, жителям пришлось временно покинуть здание, сейчас они находятся в одной из белгородских гостиниц.

"БПЛА залетел в окно квартиры. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим", — подчеркнул Демидов.

Он добавил, что в результате атаки дронов на территории Белгорода повреждены несколько автомобилей. Для оценки обстановки созван оперштаб, сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства ЧП, заключил глава города.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нападении трёх украинских БПЛА на регион. В результате атаки никто не пострадал.