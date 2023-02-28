Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в окно квартиры, расположенной в многоэтажном доме в центре Белгорода, после чего пришлось провести эвакуацию. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов.
По его словам, экстренные службы проверяют многоэтажку, которая пострадала при атаке БПЛА. Как пояснил мэр, жителям пришлось временно покинуть здание, сейчас они находятся в одной из белгородских гостиниц.
"БПЛА залетел в окно квартиры. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим", — подчеркнул Демидов.
Он добавил, что в результате атаки дронов на территории Белгорода повреждены несколько автомобилей. Для оценки обстановки созван оперштаб, сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства ЧП, заключил глава города.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нападении трёх украинских БПЛА на регион. В результате атаки никто не пострадал.
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