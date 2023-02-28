Минувшей ночью в Белгороде были сбиты сразу три беспилотных летательных аппарата, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам чиновника, пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Один из беспилотников залетел в окно квартиры.
При этом сбитые дроны-камикадзе оказались со взрывчаткой НАТО и поражающими элементами, пишут военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры публикуют фотографии, на которых видны шарики. При взрыве они должны ранить людей.
"Ещё и блоки PE8 L23A1. Это британская взрывчатка — 4 блока по 500 гр", — пишут подписчики в комментариях.
Ранее появились предположения, что российские военные стали использовать новый тип дронов-камикадзе для ударов по объектам на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.