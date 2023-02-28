В Белгороде сбили сразу три дрона-камикадзе со взрывчаткой НАТО и поражающими элементами

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минувшей ночью в Белгороде были сбиты сразу три беспилотных летательных аппарата, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Один из беспилотников залетел в окно квартиры.

При этом сбитые дроны-камикадзе оказались со взрывчаткой НАТО и поражающими элементами, пишут военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Репортёры публикуют фотографии, на которых видны шарики. При взрыве они должны ранить людей.

"Ещё и блоки PE8 L23A1. Это британская взрывчатка — 4 блока по 500 гр", — пишут подписчики в комментариях.

Ранее появились предположения, что российские военные стали использовать новый тип дронов-камикадзе для ударов по объектам на Украине.