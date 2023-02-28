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РБК: Костенко заявил о большом наступлении войск ВС РФ весной 2023 года

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Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия с зоне спецоперации в Донбассе. Секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил о предстоящем наступлении русской армии. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

РБК: Костенко заявил о большом наступлении войск ВС РФ весной 2023 года

Эксперт отметил, что весной будет масштабное наступление ВС РФ. Русская армия накапливает войска.

"Они будут наступать в Донецкой, Луганской областях. Параллельно это будет Запорожская область и ещё, возможно, будут два вспомогательных удара в Сумской или Харьковской областях", — проинформировал Костенко.

Ранее Владислав Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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