Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия с зоне спецоперации в Донбассе. Секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил о предстоящем наступлении русской армии. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Эксперт отметил, что весной будет масштабное наступление ВС РФ. Русская армия накапливает войска.
"Они будут наступать в Донецкой, Луганской областях. Параллельно это будет Запорожская область и ещё, возможно, будут два вспомогательных удара в Сумской или Харьковской областях", — проинформировал Костенко.
Ранее Владислав Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании.
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Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.