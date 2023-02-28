РБК: Костенко заявил о большом наступлении войск ВС РФ весной 2023 года

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия с зоне спецоперации в Донбассе. Секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил о предстоящем наступлении русской армии. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Эксперт отметил, что весной будет масштабное наступление ВС РФ. Русская армия накапливает войска.

"Они будут наступать в Донецкой, Луганской областях. Параллельно это будет Запорожская область и ещё, возможно, будут два вспомогательных удара в Сумской или Харьковской областях", — проинформировал Костенко.

Ранее Владислав Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании.