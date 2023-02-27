Близкий к штабу королевской военной полиции (КВП) Британии проинформировал о массовом дезертирстве военных ВСУ, направленных на обучение в Соединённое Королевство. Эксперт Владислав Шурыгин сообщает, что из первой набранной группы сбежал каждый пятый.
Обучение прошли 15 тысяч военнослужащих, из них в бегах числится более 700 человек. Дезертиров ловят и возвращают в боевые части.
Великобритания разработала регламент пребывания в стране: у военных забирают паспорта, выдавая временные идентификационные карточки. Курсанты находятся под строгим контролем в полевых учебных центрах закрытого типа.
"В общем, военно-обучающий концлагерь для чубатого "пушечного мяса", — отметил Шурыгин.
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