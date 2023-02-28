Советник Пушилина Гагин: уже понятно, что Украина потеряла Артёмовск

Артёмовск уже больше не принадлежит Украине. Единственный вопрос — когда именно произойдёт полное освобождение города. Такого мнения придерживается Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Гагин отметил, что российские военные находятся почти в центре Артёмовска. Он добавил, что хотя ВС РФ ещё пока не окружили его, украинская армия лишена возможности осуществлять подвоз снарядов и военной техники, а также производить перестановку подразделений в этом районе.

Советник Пушилина подчеркнул, что Артёмовск уже обречён, и это понимает и сам противник.

"То, что Украина потеряла Артемовск, уже понятно, вопрос только в дате, когда это произойдет. Но давать прогнозы сложно. Основное, что сейчас Артемовск хорошо контролируется. И противник сам признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

Также Гагин рассказал, что у Артёмовска были замечены танки Leopard. По его мнению, из этого факта не нужно раздувать сенсацию, ведь они являются такой же целью для ВС РФ, как и другая военная техника.