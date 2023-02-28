Гагин:: в районе Артёмовска замечены танки Leopard

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поставленные Киеву Западом немецкие танки Leopard уже замечены в районе Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала "Россия".

Он отметил, что "Леопарды" станут такой же бронецелью для российских военных, как и вся остальная техника вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Сенсации делать из этого не стоит. Учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжёлых машин, как "Леопард", — заявил военный эксперт.

Ранее военкор Александр Сладков предположил, что ВСУ могут использовать поставляемые вместе с "Леопардами" мостоукладчики при прорыве на территорию России, в том числе и в Белгородской области.