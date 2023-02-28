МК: Хатылев заявил о большой реформе ПВО России под руководством Суровикина

2:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник Сергей Хатылев прокомментировал активность украинских беспилотников в воздушном пространстве России и отметил, что атаки дронов на объекты в Туапсе, Белгороде и Адыгее являются спланированными манёврами.

Он подчеркнул, что беспилотные аппараты ВСУ пытаются прорваться по всей границе. Несколько дней назад российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила "Байрактар" под Харьковом, затем полетели ракеты "Точка-У", которые также удалось перехватить.

"То есть ВСУ демонстрируют массированные действия на всех направлениях", — указал Хатылев в беседе с "МК".

По мнению полковника, киевское руководство пытается показать Западу свои возможности атаковать Россию, чтобы в дальнейшем получить истребители. Однако российская сторона уже принимает серьёзные меры для борьбы с беспилотниками противника. Хатылев подчеркнул, что ПВО Сухопутных войск перейдёт под единое командование главкома ВКС генерала Сергея Суровикина.

"Большая ПВО страны, на вооружении которой дальнобойные системы С-400, объединена с силами ПВО, которые прикрывают наши части в зоне спецоперации. И это очень грамотное решение. Потому что все силы и средства ПВО должны быть под единым централизованным командованием", — указал полковник.

Он считает, что численность систем ПВО необходимо увеличить в два-три раза, а также придать всем зенитным ракетным комплексам расчёты управляемых ракет "Панцирь", чтобы они могли работать на малых высотах по беспилотникам.

"И ещё одно замечание: мы в борьбе с низколетящими дронами не используем элементарные вещи — посты визуального наблюдения. Когда человек с биноклем стоит и наблюдает с помощью современных оптических средств. Он может гораздо быстрее обнаружить цель в ближней зоне, на малых расстояниях, чем вся эта аппаратура", — отметил эксперт.