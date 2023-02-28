Американский наёмник Макинтайр: националисты издевались над российскими пленными и убили троих

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский наёмник Джон Макинтайр, который перешёл с Украины на сторону РФ рассказал военкору RT Мураду Газдиеву о жутких преступлениях членов "Иностранного легиона" и националистов.

По словам наёмника, боевики использовали мирных жителей не только как щит, но и для создания фейковых новостей.

"На второй день после моего приезда мы были во Львове. Находились в подвале школы. Над нами разместили группу людей — цыган. А солдат — внизу. Чтобы, если ударят по школе, выглядело так, будто разбомбили пристанище беженцев. Так же действовали в Донецке, в Харькове", — сообщил бывший морпех армии США.

По его словам, нацисты издевались над пленными российскими военными. Они отрезали им ножом гениталии, вскрывали животы, перерезали горло и отрезали головы. А троих убили выстрелом в затылок.

В убийстве пленных россиян участвовали как члены "Азова"*, так и "Карпатской Сечи", а также наёмники из Франции, Португалии и Аргентины.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.