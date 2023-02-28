RT: американский наёмник Макинтайр перешёл на сторону ВС РФ после года службы в рядах ВСУ

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский наёмник Джон Макинтайр перешёл на сторону российской армии после года службы в так называемом Иностранном легионе ВСУ и националистическом батальоне "Карпатская Сечь".

В беседе с военным корреспондентом RT Мурадом Газдиевым "солдат удачи" рассказал, что предоставил российским военным бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Оказалось, что американец изначально планировал эту операцию.

"Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта", — заявил Макинтайр.

Он подчеркнул, что в нацбатах ВСУ все боевики используют фашистские приветствия, в том числе хорватские и чешские наёмники. Американец признался, что он пытался сделать всё, чтобы его не раскрыли: "зиговал" и топтал русские флаги.

"В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчёт моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: "Нет, русские не нацисты — мы нацисты", — вспоминает Макинтайр.