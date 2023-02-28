Путин призвал пресечь попытки активизировать "всю эту мразь", стремящуюся расколоть общество РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Путин в своей речи на коллегии ФСБ объяснил, что надо усилить борьбу с теми, кто пытается расколоть и ослабить российское общество.

Президент России призвал выявлять и пресекать работу тех, кто насаждает в стране сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию.

Глава РФ отметил, что такими методами всегда велась борьба против России.

"Сейчас, попытки, конечно, наиболее активные… попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин рассказал о планах Запада разделить россиян на московитов и уральцев.