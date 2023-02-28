Владимир Путин в своей речи на коллегии ФСБ объяснил, что надо усилить борьбу с теми, кто пытается расколоть и ослабить российское общество.
Президент России призвал выявлять и пресекать работу тех, кто насаждает в стране сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию.
Глава РФ отметил, что такими методами всегда велась борьба против России.
"Сейчас, попытки, конечно, наиболее активные… попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин рассказал о планах Запада разделить россиян на московитов и уральцев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.