Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости усилить работу контрразведки. Также президент указал на важность эффективной борьбы с украинскими диверсантами.
"Усилить линию контрразведки", — призвал глава РФ во время выступления на коллегии ФСБ.
По словам Путина, спецслужбы Запада традиционно действуют против Москвы. Сейчас они используют дополнительные кадровые и технические ресурсы, предупредил руководитель государства.
Ранее российский президент распорядился усилить работу ФСБ на российско-украинской границе.
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