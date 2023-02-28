Путин поручил усилить работу российской контрразведки

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости усилить работу контрразведки. Также президент указал на важность эффективной борьбы с украинскими диверсантами.

"Усилить линию контрразведки", — призвал глава РФ во время выступления на коллегии ФСБ.

По словам Путина, спецслужбы Запада традиционно действуют против Москвы. Сейчас они используют дополнительные кадровые и технические ресурсы, предупредил руководитель государства.

Ранее российский президент распорядился усилить работу ФСБ на российско-украинской границе.