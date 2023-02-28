Недавно Владимир Зеленский сделал заявление о предстоящем наступлении Киева на Крым. Военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук в беседе с "МК" сообщил, к чему приведут данные действия ВСУ.
Он отметил, что для реализации задуманного войскам Украины нужно выйти на Херсонское направление, уйти на Перекоп, а далее наступать по перешейку.
"Подобное было реализовано один раз в Гражданскую войну Красной армией. Не думаю, что сейчас украинская армия способна пройти через "огневое болото" Сиваш, сил и средств у них для этого недостаточно", — сказал эксперт.
Войскам Украины нужно превосходить русскую армию в шесть раз, то есть увеличить группировку до 250-300 тысяч человек. Для этого придётся снимать военных с других участков фронта. По мнению Матвийчука, Киев хочет продемонстрировать свою активность Западу.
Эксперт отметил, что ВСУ планируют активизироваться к апрелю после окончания распутицы. Войска могут попытаться форсировать Днепр, перейти его на левый берег в в Херсонской области.
Матвийчук добавил, что Крымский полуостров хорошо защищён российской группировкой.
"У нас на полуострове сосредоточена очень большая группировка авиации, сухопутных войск, и не будем забывать, что там базируется Черноморский флот. Он пока ещё не вступал в боевые действия, но если это произойдёт, то мало никому не покажется", — заключил эксперт.
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