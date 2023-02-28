Глава разведки Украины: следующие три месяца конфликта станут решающими

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Следующие три месяца военного конфликта определят ход событий. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

По его словам, в этот период боевые действия будут достаточно активными, как с украинской, так и с российской стороны.

Активные бои будут проходить "абсолютно везде", в том числе на Донбассе и на юге Украины, подчеркнул глава ГУР.

Буданов добавил также, что вооружение Украине идёт, но темпы и объёмы не являются достаточными для перелома. Он заявил, что ВСУ нужна штурмовая авиация, и прежде всего, американские штурмовики А10 и Thunderbolt II.

Ранее комбат батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский написал, что СВО постепенно перерастает из профессиональной в народную.