Следующие три месяца военного конфликта определят ход событий. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.
По его словам, в этот период боевые действия будут достаточно активными, как с украинской, так и с российской стороны.
Активные бои будут проходить "абсолютно везде", в том числе на Донбассе и на юге Украины, подчеркнул глава ГУР.
Буданов добавил также, что вооружение Украине идёт, но темпы и объёмы не являются достаточными для перелома. Он заявил, что ВСУ нужна штурмовая авиация, и прежде всего, американские штурмовики А10 и Thunderbolt II.
Ранее комбат батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский написал, что СВО постепенно перерастает из профессиональной в народную.
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