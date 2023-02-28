Ходаковский: спецоперация постепенно превращается из профессиональной в народную

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На нынешний военный конфликт на Украине нельзя смотреть линейно. Как теперь показала практика, современная Россия медленно, но уверенно сползала вниз при том, что количество частных машин на душу населения росло. Об этом пишет командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Специальная военная операция постепенно превращается из профессиональной в народную, считает он.

Комбат напомнил о Порт-Артуре и обороне Севастополя в Крымской войне, которые запечатлелись не как подвиг в сознании русского народа.

"Подвиг и победа — понятия не тождественные, — а эти "камни" легли в фундамент народного сознания. Я рискну предположить, что не просто в фундамент, а едва ли не во главу угла… То есть, снова повторю: линейно рассуждать и видеть в отсутствии победы пролог к гибели — нельзя", — отмечает Ходаковский.

По его мнению, теперь всё тайное стало явным и у России появился шанс на перерождение. Если удастся справиться с трудностями, это будет народная победа.

"Но не как в семнадцатом, когда деморализованные внутренней политикой войска побежали с фронта, а Россия заплатила за позорный мир своими территориями", — заключил командир.