Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении получат в ближайшее время 3500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных модификаций. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко со ссылкой на данные разведки.
Противник давно понял, что в современном военном конфликте коптеры это не решающий но довольно таки весомый фактор, отметил репортёр в своём Telegram-канале.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на Артёмовском направлении были замечены первые поставленные Киеву из Польши немецкие танки Leopard.
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