Руденко: боевики ВСУ на Авдеевском направлении получат 3500 БПЛА различных модификаций

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении получат в ближайшее время 3500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных модификаций. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко со ссылкой на данные разведки.

Противник давно понял, что в современном военном конфликте коптеры это не решающий но довольно таки весомый фактор, отметил репортёр в своём Telegram-канале.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на Артёмовском направлении были замечены первые поставленные Киеву из Польши немецкие танки Leopard.