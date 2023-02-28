Кнутов: в распоряжении ВСУ теперь есть беспилотники, которые в состоянии нанести удар по Москве

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В распоряжении украинских военных теперь есть дроны, которые могут ударить по Москве. Об этом проинформировал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

"У ВСУ появились беспилотники, которые способны ударить по Москве", — сказал Кнутов, слова которого передаёт Telegram-канал "ПУТИН в Telegram".

Эксперт объяснил, что эти дроны являются целиком и полностью американской разработкой, хотя и собирают их на Украине.

Также Кнутов упомянул беспилотник, упавший 28 февраля в Подмосковье, пообещав, что специалисты самым тщательным образом изучат его с целью усовершенствования средств защиты от подобных атак.

Ранее в Подмосковье около Коломны было зафиксировано падение БПЛА. Факт падения подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.