Кошкин призвал выяснить, почему системы ПВО не сбили долетевший до Подмосковья беспилотник

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал падение дрона около Коломны Московской области.

"Во-первых, надо узнать маршрут движения беспилотника. Был ли он отправлен с территории, которую контролируют ВСУ? Я не исключаю, что БПЛА могли запустить диверсанты в России", — отметил специалист.

Вместе с этим он призвал выяснить, почему не сработали системы противовоздушной обороны. Эксперт допустил, что дрон обошёл контролируемые российской техникой зоны.

"Беспилотники не должны долетать до Московской области. Давайте вместе работать, чтобы подобное не происходило", — заключил собеседник издания.

Ранее руководитель Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил информацию о падении дрона около деревни Губастово. Чиновник отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.