Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пентагон: Киеву пора начать платить за оружие США
Производство российской нефти вернулось на досанкционный уровень: потолок обвалился
В Новосибирске глыба льда упала на школьницу: сломан позвоночник
Иран сделал сделал предупреждение всем странам: не дружите с Израилем
Американцы назвали министра финансов США "старой ведьмой" из-за слов о Киеве
Экс-замминистра обороны Чехии: западные санкции оказались бесполезны — "Только дым коромыслом"
Пушков: Эрдогану удалось разбить связку Стокгольм-Хельсинки из-за НАТО
Кадыров рассказал о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной
Вучич рассказал об угрозах Запада из-за СВО: "Не будете себя вести как надо — потеряете всё"

РИА Новости: ВС РФ разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона"

0:44
Силовые структуры

Российские бойцы разбили подразделение Вооружённых сил Украины, названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, под Артёмовском, сообщил источник.

РИА Новости: ВС РФ разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона"

В ходе продвижения российских войск бойцы заполучили трофейный флаг подразделения ВСУ с надписью: "Подразделение им. Бориса Джонсона".

"Это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг, — рассказал российский боец РИА Новости.

Кроме того, были найдены именные шевроны с проамериканской и прозападной тематикой. По словам собеседника агентства, часть трофеев пойдёт "для отчёта", а часть на сувениры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Исследование учёных из Кембриджа о России удивило Запад

Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.

Counter Punch: данные учёных из Кембриджа о России удивили и разгневали Запад
Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после переезда в США: "Сейчас я зарабатываю ноль"
"Сейчас я зарабатываю ноль": Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после отъезда из России
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Илон Маск доносит до американцев реальную информацию по продвижению РФ в зоне СВО
Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов Не надо идти на поводу у своего аппетита Сергей Лебедев
Россия перехитрила нефтяные санкции Запада
Американский наёмник перешёл на сторону России
ВСУ могут применить "бегающие мосты" при прорыве в Белгороде
ВСУ могут применить "бегающие мосты" при прорыве в Белгороде
Последние материалы
Производство российской нефти вернулось на досанкционный уровень: потолок обвалился
РИА Новости: ВС РФ разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона"
В Новосибирске глыба льда упала на школьницу: сломан позвоночник
Иран сделал сделал предупреждение всем странам: не дружите с Израилем
Американцы назвали министра финансов США "старой ведьмой" из-за слов о Киеве
Экс-замминистра обороны Чехии: западные санкции оказались бесполезны — "Только дым коромыслом"
Пушков: Эрдогану удалось разбить связку Стокгольм-Хельсинки из-за НАТО
Кадыров рассказал о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной
Вучич рассказал об угрозах Запада из-за СВО: "Не будете себя вести как надо — потеряете всё"
1 марта: День гражданской обороны, салемские ведьмы и побег Наполеона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников