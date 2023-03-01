Российские бойцы разбили подразделение Вооружённых сил Украины, названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, под Артёмовском, сообщил источник.
В ходе продвижения российских войск бойцы заполучили трофейный флаг подразделения ВСУ с надписью: "Подразделение им. Бориса Джонсона".
"Это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг, — рассказал российский боец РИА Новости.
Кроме того, были найдены именные шевроны с проамериканской и прозападной тематикой. По словам собеседника агентства, часть трофеев пойдёт "для отчёта", а часть на сувениры.
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