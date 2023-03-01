Кадыров рассказал о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несколько укрепточек ВСУ и "натовских бандитов" взяли штурмом в районе Кременной в Луганской Народной Республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в результате продвижения ВС России девять украинских боевиков уничтожены, один сдался в плен.

"В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов", — сообщил Кадыров.

Как подчеркнул глава Чечни, список военнопленных ВСУшников пополняется ежедневно.