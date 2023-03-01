Украина обвинила РФ в "сознательной дезинформации" об отводе бригады морпехов от Угледара

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская сторона заявила, что Россия якобы "намеренно распространяет дезинформацию" об отходе морской пехоты Тихоокеанского флота от Угледара для доукомплектования. Озвучено это было 28 февраля, пишет "Военное обозрение".

Этих данных Минобороны РФ не комментировало, но ВСУ, судя по всплеску негативных эмоций, проявившемуся у украинской стороны, решили проверить информацию на себе.

Боевики вооружённых сил Украины попытались продвинуться под Угледаром в районе дач и попали под интенсивный огонь российской армии. С потерями они отошли на исходные позиции.

Ранее военкоры опубликовали видео штурма позиций ВСУ под Угледаром глазами российского морпеха.