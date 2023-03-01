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Украина обвинила РФ в "сознательной дезинформации" об отводе бригады морпехов от Угледара

0:48
Силовые структуры

Украинская сторона заявила, что Россия якобы "намеренно распространяет дезинформацию" об отходе морской пехоты Тихоокеанского флота от Угледара для доукомплектования. Озвучено это было 28 февраля, пишет "Военное обозрение".

Украина обвинила РФ в "сознательной дезинформации" об отводе бригады морпехов от Угледара

Этих данных Минобороны РФ не комментировало, но ВСУ, судя по всплеску негативных эмоций, проявившемуся у украинской стороны, решили проверить информацию на себе.

Боевики вооружённых сил Украины попытались продвинуться под Угледаром в районе дач и попали под интенсивный огонь российской армии. С потерями они отошли на исходные позиции.

Ранее военкоры опубликовали видео штурма позиций ВСУ под Угледаром глазами российского морпеха.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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