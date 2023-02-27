RV: кадры штурма позиций ВСУ в Угледаре глазами российского морпеха

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появляются новые видео боёв за Угледар. Кадры штурма позиций вооружённых сил Украины (ВСУ) глазами российского морпеха представили военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На одном ролике показан ближний стрелковый бой в районе дач под Угледаром. Редакция не публикует его из-за присутствия ненормативной лексики.

На втором видео — начало операции — морские пехотинцы Тихоокеанского флота прорываются в частный сектор на бронетехнике, ведя огонь из пушек.

Ранее военкоры опубликовали запись радиопереговоров боевиков ВСУ после взрыва на их позициях начинённого взрывчаткой МТЛБ-камикадзе.