19FortyFive: Зеленский ищет военачальников со свежими идеями для контрнаступления

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, находится в поиске военачальников со свежими идеями для подготовки контрнаступления ВСУ. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.

Он напомнил, что недавно глава Украины снял с поста генерала Эдуарда Москалёва, который командовал операцией в Донбассе. При этом журналист подчеркнул: Зеленский не стал разглашать причины увольнения.

По его мнению, киевский режим пытается переосмыслить подход к ведению боевых действий.

"Внезапное увольнение может указывать на то, что Зеленский, как и Кремль, ищет новых военачальников, у которых имеются свежие идеи, чтобы сделать контрнаступление успешным", — считает Бакби.

Обозреватель также допустил, что между Зеленским и Москалёвым были разногласия, которые привели к отставке последнего.