Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, находится в поиске военачальников со свежими идеями для подготовки контрнаступления ВСУ. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.
Он напомнил, что недавно глава Украины снял с поста генерала Эдуарда Москалёва, который командовал операцией в Донбассе. При этом журналист подчеркнул: Зеленский не стал разглашать причины увольнения.
По его мнению, киевский режим пытается переосмыслить подход к ведению боевых действий.
"Внезапное увольнение может указывать на то, что Зеленский, как и Кремль, ищет новых военачальников, у которых имеются свежие идеи, чтобы сделать контрнаступление успешным", — считает Бакби.
Обозреватель также допустил, что между Зеленским и Москалёвым были разногласия, которые привели к отставке последнего.
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