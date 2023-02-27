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Зеленский снял с должности генерала ВСУ, командующего операцией в Донбассе

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Силовые структуры

Приказом президента Украина Владимира Зеленского с должности снят генерал ВСУ, командующий Операцией объединённых сил (ООС) в Донбассе Эдуард Москалёв.

Зеленский снял с должности генерала ВСУ, командующего операцией в Донбассе

Соответствующий приказ появился на сайте лидера Незалежной.

Известно, что генерал ВСУ Москалёв командовал так называемой ООС в Донбассе с марта 2022 года.

По какой причине командующего отстранили от украинской ООС в ДНР, в Офисе Президента не уточнили. Сам Москвалёв свой уход также пока не прокомментировал.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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