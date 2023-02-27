Зеленский снял с должности генерала ВСУ, командующего операцией в Донбассе

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Приказом президента Украина Владимира Зеленского с должности снят генерал ВСУ, командующий Операцией объединённых сил (ООС) в Донбассе Эдуард Москалёв.

Соответствующий приказ появился на сайте лидера Незалежной.

Известно, что генерал ВСУ Москалёв командовал так называемой ООС в Донбассе с марта 2022 года.

По какой причине командующего отстранили от украинской ООС в ДНР, в Офисе Президента не уточнили. Сам Москвалёв свой уход также пока не прокомментировал.