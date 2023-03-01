НГ: ВСУ тестирует удары по городам РФ для атаки "широким фронтом"

3:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина пытается вести боевые действия на территории России гибридными методами. В последний день февраля в регионах РФ были зафиксированы прилёты беспилотников.

Причём все они улетели достаточно далеко от Донбасса и мест боёв, пишет "Независимая газета".

На Черноморском побережье два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтебазу в Туапсе.

Были атакованы объекты в Белгородской, Брянской областях и в Республике Адыгея.

В Коломне возле объекта "Газпрома" упал UJ-22 Airborne.

И прочие случаи.

По данным Минобороны РФ, подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил России опасные "гости" были уничтожены. Практически все они были снаряжены британской пластичной взрывчаткой и стальными шариками.

По словам руководителя Адыгеи Марата Кумпилова, на территории региона разбился реактивный советский беспилотник Ту-141 "Стриж".

Но наиболее резонансным получился пролёт ударного БПЛА UJ-22 Airborne, упавшего в Коломне возле объекта "Газпрома" в Коломенском районе. Причём попытки украинских дронов долететь до Подмосковья уже были…

Также в последний день зимы "из-за неопознанного воздушного объекта был закрыт петербургский аэропорт "Пулково". Позже в министерстве обороны заявили, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыли в связи "с тренировкой дежурных сил ПВО".

Украина готовит атаки "широким фронтом"

Эксперты отмечают, что Киев технически готов к нанесению массированных ударов беспилотниками вглубь российских территорий. Последние поставки составляют "тысячи единиц БПЛА".

В частности, экспертный проект "Рыбарь" пишет, что все эти случаи свидетельствуют о подготовке Украиной атак "широким фронтом". Не исключено, что Киев может сосредоточиться на проверке систем ПВО Вооружённых сил РФ и "обходе позиционных районов".

Хакеры 28 февраля взломали основной "подъёмный" (спутниковый) транспондер крупной российской медиакорпорации и "распространили" объявление воздушной тревоги по регионам страны — в эфире радио и ТВ.

Как считает военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин, Украина ведёт информационную войну, пытаясь посеять панику.

Также ВСУ готовятся к жёсткой провокации. Спецы ВС РФ отметили, что "нельзя исключать применения украинскими военными в зоне спецоперации психотропного отравляющего вещества "Би-Зет". Оно, кстати, в своё время являлось "табельным отравляющим веществом" армии США, широко применявшимся во время Вьетнамской войны.

"Если ранее ВСУ применяли лишь "Стрижи" и "Мугины", сейчас вариаций становится больше. А аэродромы, с которых их запускают, не ограничены Школьным в Одессе, а включают в себя Миргород, Димитров, Прилуки, Коротыч, Днепропетровск", — пишет "Рыбарь". "Вероятно, атаки в ближайшее время будут только увеличиваться. Украинским властям нужен успех в весенне-летнем наступлении, а удары по тыловым объектам и нагнетание напряжения — часть его подготовки. Технические возможности для того, чтобы беспилотники долетали до Москвы и других крупнейших городов центральной России, у ВСУ есть. За сегодняшними атаками практически наверняка последуют более серьёзные и массовые налёты и к этому нужно быть готовыми", — предупреждает эксперт.