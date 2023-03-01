Украина пытается вести боевые действия на территории России гибридными методами. В последний день февраля в регионах РФ были зафиксированы прилёты беспилотников.
Причём все они улетели достаточно далеко от Донбасса и мест боёв, пишет "Независимая газета".
По данным Минобороны РФ, подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил России опасные "гости" были уничтожены. Практически все они были снаряжены британской пластичной взрывчаткой и стальными шариками.
По словам руководителя Адыгеи Марата Кумпилова, на территории региона разбился реактивный советский беспилотник Ту-141 "Стриж".
Но наиболее резонансным получился пролёт ударного БПЛА UJ-22 Airborne, упавшего в Коломне возле объекта "Газпрома" в Коломенском районе. Причём попытки украинских дронов долететь до Подмосковья уже были…
Также в последний день зимы "из-за неопознанного воздушного объекта был закрыт петербургский аэропорт "Пулково". Позже в министерстве обороны заявили, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыли в связи "с тренировкой дежурных сил ПВО".
Эксперты отмечают, что Киев технически готов к нанесению массированных ударов беспилотниками вглубь российских территорий. Последние поставки составляют "тысячи единиц БПЛА".
В частности, экспертный проект "Рыбарь" пишет, что все эти случаи свидетельствуют о подготовке Украиной атак "широким фронтом". Не исключено, что Киев может сосредоточиться на проверке систем ПВО Вооружённых сил РФ и "обходе позиционных районов".
Хакеры 28 февраля взломали основной "подъёмный" (спутниковый) транспондер крупной российской медиакорпорации и "распространили" объявление воздушной тревоги по регионам страны — в эфире радио и ТВ.
Как считает военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин, Украина ведёт информационную войну, пытаясь посеять панику.
Также ВСУ готовятся к жёсткой провокации. Спецы ВС РФ отметили, что "нельзя исключать применения украинскими военными в зоне спецоперации психотропного отравляющего вещества "Би-Зет". Оно, кстати, в своё время являлось "табельным отравляющим веществом" армии США, широко применявшимся во время Вьетнамской войны.
"Если ранее ВСУ применяли лишь "Стрижи" и "Мугины", сейчас вариаций становится больше. А аэродромы, с которых их запускают, не ограничены Школьным в Одессе, а включают в себя Миргород, Димитров, Прилуки, Коротыч, Днепропетровск", — пишет "Рыбарь".
"Вероятно, атаки в ближайшее время будут только увеличиваться. Украинским властям нужен успех в весенне-летнем наступлении, а удары по тыловым объектам и нагнетание напряжения — часть его подготовки. Технические возможности для того, чтобы беспилотники долетали до Москвы и других крупнейших городов центральной России, у ВСУ есть. За сегодняшними атаками практически наверняка последуют более серьёзные и массовые налёты и к этому нужно быть готовыми", — предупреждает эксперт.
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