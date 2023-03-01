Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актриса Яна Поплавская ответила на критику Ивана Урганта в адрес шоу "Эмпатия Манучи"
РИА Новости: на Украине готовят провокации с применением химического оружия против РФ
Подоляк утверждает, что Украина не причастна к атакам на российские регионы
Жители немецкого города напали на мэра из-за спора о размещении украинских беженцев
Гастроэнтеролог Слюняева: появление тупых болей и тяжести в правом подреберье говорит о больной печени
РИА Новости: страны фашистской "оси" снова собрались в поход против РФ
Тверского ректора Чичановскую наказали за финансовые нарушения
Соцопрос: российская "золотая молодёжь" рассказала о своих страхах после СВО
Терапевт Шустов: анализы после 45 лет предскажут инфаркт, инсульт или онкологическое заболевание

НГ: ВСУ тестирует удары по городам РФ для атаки "широким фронтом"

3:45
Силовые структуры

Украина пытается вести боевые действия на территории России гибридными методами. В последний день февраля в регионах РФ были зафиксированы прилёты беспилотников.

НГ: ВСУ тестирует удары по городам РФ для атаки "широким фронтом"

Причём все они улетели достаточно далеко от Донбасса и мест боёв, пишет "Независимая газета".

  • На Черноморском побережье два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтебазу в Туапсе.
  • Были атакованы объекты в Белгородской, Брянской областях и в Республике Адыгея.
  • В Коломне возле объекта "Газпрома" упал UJ-22 Airborne.
  • И прочие случаи.

По данным Минобороны РФ, подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил России опасные "гости" были уничтожены. Практически все они были снаряжены британской пластичной взрывчаткой и стальными шариками.

По словам руководителя Адыгеи Марата Кумпилова, на территории региона разбился реактивный советский беспилотник Ту-141 "Стриж".

Но наиболее резонансным получился пролёт ударного БПЛА UJ-22 Airborne, упавшего в Коломне возле объекта "Газпрома" в Коломенском районе. Причём попытки украинских дронов долететь до Подмосковья уже были…

Также в последний день зимы "из-за неопознанного воздушного объекта был закрыт петербургский аэропорт "Пулково". Позже в министерстве обороны заявили, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыли в связи "с тренировкой дежурных сил ПВО".

 Украина готовит атаки "широким фронтом"

Эксперты отмечают, что Киев технически готов к нанесению массированных ударов беспилотниками вглубь российских территорий. Последние поставки составляют "тысячи единиц БПЛА".

В частности, экспертный проект "Рыбарь" пишет, что все эти случаи свидетельствуют о подготовке Украиной атак "широким фронтом". Не исключено, что Киев может сосредоточиться на проверке систем ПВО Вооружённых сил РФ и "обходе позиционных районов".

Хакеры 28 февраля взломали основной "подъёмный" (спутниковый) транспондер крупной российской медиакорпорации и "распространили" объявление воздушной тревоги по регионам страны — в эфире радио и ТВ.

Как считает военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин, Украина ведёт информационную войну, пытаясь посеять панику.

Также ВСУ готовятся к жёсткой провокации. Спецы ВС РФ отметили, что "нельзя исключать применения украинскими военными в зоне спецоперации психотропного отравляющего вещества "Би-Зет". Оно, кстати, в своё время являлось "табельным отравляющим веществом" армии США, широко применявшимся во время Вьетнамской войны.

"Если ранее ВСУ применяли лишь "Стрижи" и "Мугины", сейчас вариаций становится больше. А аэродромы, с которых их запускают, не ограничены Школьным в Одессе, а включают в себя Миргород, Димитров, Прилуки, Коротыч, Днепропетровск", — пишет "Рыбарь".

"Вероятно, атаки в ближайшее время будут только увеличиваться. Украинским властям нужен успех в весенне-летнем наступлении, а удары по тыловым объектам и нагнетание напряжения — часть его подготовки. Технические возможности для того, чтобы беспилотники долетали до Москвы и других крупнейших городов центральной России, у ВСУ есть. За сегодняшними атаками практически наверняка последуют более серьёзные и массовые налёты и к этому нужно быть готовыми", — предупреждает эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Исследование учёных из Кембриджа о России удивило Запад

Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.

Counter Punch: данные учёных из Кембриджа о России удивили и разгневали Запад
Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после переезда в США: "Сейчас я зарабатываю ноль"
"Сейчас я зарабатываю ноль": Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после отъезда из России
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Илон Маск доносит до американцев реальную информацию по продвижению РФ в зоне СВО
Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов Не надо идти на поводу у своего аппетита Сергей Лебедев
Россия перехитрила нефтяные санкции Запада
Американский наёмник перешёл на сторону России
Казахстану придётся отказаться от поставок газа в Китай
Казахстану придётся отказаться от поставок газа в Китай
Последние материалы
РИА Новости: страны фашистской "оси" снова собрались в поход против РФ
Тверского ректора Чичановскую наказали за финансовые нарушения
Соцопрос: российская "золотая молодёжь" рассказала о своих страхах после СВО
Терапевт Шустов: анализы после 45 лет предскажут инфаркт, инсульт или онкологическое заболевание
Helsingin Sanomat: эффективность финских БМР на базе танка Leopard вызывает сомнения
Пригожин: ЧВК "Вагнер" не нуждается в покупке спутниковых снимков у КНР
Генерал Картаполов заявил, что ВСУ отправляют на передовую новобранцев
Ширвиндт ответил Боякову на критику "Иронии судьбы": "Он для меня не существует"
РИА Новости: Соединённые Штаты столкнулись с неизбежным, конец президентства Джо Байдена близок
Военкор Руденко: украинские бизнесмены мечтают, чтобы Россия быстрее победила
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников