Надо серьёзно относиться к угрозе нанесения ударов боевыми дронами ВСУ вглубь российской территории. Об этом говорили специалисты, когда БПЛА наносили удары по Энгельсу.
Ночные удары по Адыгее, Туапсе, Белгороду стали первой проверкой беспилотных систем (БПЛА) ВСУ к запуску широким фронтом, полагают специалисты Telegram-канала "Рыбарь".
Не исключено, что по Белоруссии (там это опровергают) был нанесён удар днём ранее из этой же серии тренировок. Нападение на аэропорт в Мачулищи якобы произошло по той же схеме и силами тех же беспилотников, что и две ранее организованные атаки на российский аэродром стратегической авиации в Энгельсе
В Туапсе ночью украинские дроны со взрывчаткой атаковали нефтебазу. Есть данные, что они не смогли поразить цель, и никто не пострадал. По предварительной информации, взрыв повредил здание бойлерной, возник пожар в хозпостройке, его потушили меньше, чем за час.
В Адыгее, как сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале, упал "неустановленный беспилотник". Жертв и пострадавших — нет, также "незначительно разрушена хозпостройка". Над Белгородом ПВО были сбиты три беспилотника ВСУ.
Некоторые эксперты относятся к этим ударам снисходительно. По нашему мнению, ни в коем случае нельзя спокойно почивать на лаврах ядерной державы. Киевский режим до самого своего конца будет пытаться организовать наступление, контрнаступление, будет бомбить российские территории, совершать диверсии и так далее. Это условие его существования, выдвинутое Западом.
В планах НАТО, если собрать разные высказывания в Сети, кратное наращивание сил:
Начнут, вероятно, как подсохнут дороги на Украине, а затем подключатся силы из Польши и Румынии, где весной будет сосредоточена натовская армия в 300-400 тысяч человек.
Так что, ВСУ готовятся, несмотря на потери в Артёмовске. Возможно, что тяжёлая натовская военная техника уже прибыла на Украину, а объявления о её выделении делаются уже постфактум.
И вместо того, чтобы хотя бы лишить ВСУ топлива, уничтожив пути его снабжения через Румынию из Болгарии (которая освобождена от всех санкций на российскую нефть и там работает НПЗ "Лукойла" в Бургосе), РФ заключает договор с Казахстаном о поставках нефти в Германию. Эта нефть в виде топлива тоже будет поступать на Украину для заправки "Леопардов" и "Брэдли". Но в российском руководстве, вероятно, думают о нефтяных прибылях.
Сейчас чрезвычайно важна неожиданная инициатива, чтобы пресечь или ослабить наступательные действия ВСУ. Просто напрашивается удар по мостам, железной дороге, портам в Одесской области, и, конечно, необходима отмена зерновой сделки. Надо отсечь Киев от черноморских портов и наглухо перекрыть поставки туда ГСМ и арсеналов.
На фронте СВО царит неуверенность. Об этом пишет Александр Ходаковский в Telegram-канале.
"Сейчас особенно ясно, что двигани противник на нас инициативно — проглотил бы, не поперхнувшись", — пишет командир ВС РФ — совсем не паникёр.
Читайте по теме: МК: оператор квадрокоптера ВС России с позывным Егерь раскрыл правду о дронах ВС Украины
РИА Новости: Решающая битва за Россию назначена на весну
Всему своё время: Россия не поддалась на уговоры Запада наступать в СВО
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.