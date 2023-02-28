Для России почивать на лаврах ядерной державы — недопустимо

4:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Надо серьёзно относиться к угрозе нанесения ударов боевыми дронами ВСУ вглубь российской территории. Об этом говорили специалисты, когда БПЛА наносили удары по Энгельсу.

ВСУ начали тренироваться к запуску БПЛА широким фронтом

Ночные удары по Адыгее, Туапсе, Белгороду стали первой проверкой беспилотных систем (БПЛА) ВСУ к запуску широким фронтом, полагают специалисты Telegram-канала "Рыбарь".

Не исключено, что по Белоруссии (там это опровергают) был нанесён удар днём ранее из этой же серии тренировок. Нападение на аэропорт в Мачулищи якобы произошло по той же схеме и силами тех же беспилотников, что и две ранее организованные атаки на российский аэродром стратегической авиации в Энгельсе

В Туапсе ночью украинские дроны со взрывчаткой атаковали нефтебазу. Есть данные, что они не смогли поразить цель, и никто не пострадал. По предварительной информации, взрыв повредил здание бойлерной, возник пожар в хозпостройке, его потушили меньше, чем за час.

В Адыгее, как сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале, упал "неустановленный беспилотник". Жертв и пострадавших — нет, также "незначительно разрушена хозпостройка". Над Белгородом ПВО были сбиты три беспилотника ВСУ.

Планы НАТО в отношении РФ

Некоторые эксперты относятся к этим ударам снисходительно. По нашему мнению, ни в коем случае нельзя спокойно почивать на лаврах ядерной державы. Киевский режим до самого своего конца будет пытаться организовать наступление, контрнаступление, будет бомбить российские территории, совершать диверсии и так далее. Это условие его существования, выдвинутое Западом.

В планах НАТО, если собрать разные высказывания в Сети, кратное наращивание сил:

в Польше — с потенциальными ударами по Белоруссии и Калининградской области, и далее с выходом на Петербург (кстати, там тоже время от времени обнаруживаются бесхозные БПЛА);

в Румынии — с последующим ударом по Приднестровью;

на Украине — с наступлением на Мелитополь, выходом к Азовскому морю и разворотом на Крым и в Донбасс.

Начнут, вероятно, как подсохнут дороги на Украине, а затем подключатся силы из Польши и Румынии, где весной будет сосредоточена натовская армия в 300-400 тысяч человек.

Так что, ВСУ готовятся, несмотря на потери в Артёмовске. Возможно, что тяжёлая натовская военная техника уже прибыла на Украину, а объявления о её выделении делаются уже постфактум.

И о чём думают в Минобороны РФ?

И вместо того, чтобы хотя бы лишить ВСУ топлива, уничтожив пути его снабжения через Румынию из Болгарии (которая освобождена от всех санкций на российскую нефть и там работает НПЗ "Лукойла" в Бургосе), РФ заключает договор с Казахстаном о поставках нефти в Германию. Эта нефть в виде топлива тоже будет поступать на Украину для заправки "Леопардов" и "Брэдли". Но в российском руководстве, вероятно, думают о нефтяных прибылях.

Сейчас чрезвычайно важна неожиданная инициатива, чтобы пресечь или ослабить наступательные действия ВСУ. Просто напрашивается удар по мостам, железной дороге, портам в Одесской области, и, конечно, необходима отмена зерновой сделки. Надо отсечь Киев от черноморских портов и наглухо перекрыть поставки туда ГСМ и арсеналов.

На фронте СВО царит неуверенность. Об этом пишет Александр Ходаковский в Telegram-канале.

"Сейчас особенно ясно, что двигани противник на нас инициативно — проглотил бы, не поперхнувшись", — пишет командир ВС РФ — совсем не паникёр.

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