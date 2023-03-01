Опубликованы кадры применение дрона-камикадзе "Бумеранг" с VR-очками в ходе СВО

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны России опубликовало кадры применения дрона-камикадзе "Бумеранг", который управляется с помощью VR-очков. В военном ведомстве подчеркнули, что малые беспилотники применяются во время штурма позиций противника в ходе спецоперации на Украине.

Оператор управляет дроном при помощи VR-очков, определяя цель для ликвидации. Помощник оператора запускает БПЛА и отслеживает направление полёта.

"Бумеранг" состоит из четырёх винтов, небольших двигателей и массивного аккумулятора. Главная деталь дрона — это специальная ёмкость, которая заполнена поражающим элементом. Беспилотник способен развить скорость до 170 км/ч и обладает высокой манёвренностью. Дрон применяют для уничтожения движущихся целей, живой силы в блиндажах и специальных укрытиях.

"В отличие от обычных коптеров, у "Бумеранга" нет модуля связи со спутником. Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведёт коптер на минимальной высоте, едва не задевая верхушки деревьев", — добавили в Минобороны.