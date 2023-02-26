Опубликовано видео разведки и штурма позиций ВСУ в Марьинке

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведчики российской армии обнаружили слабое место в обороне боевиков ВСУ в районе Марьинки. Затем данные были переданы штурмовикам, после чего солдаты пошли в атаку под прикрытием бронетранспортёра БТР-82А. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

На опубликованных кадрах отчётливо видно, что украинские боевики пытаются скрыться от непрерывного огня в окопах. Однако точные удары накрывают позиции противника.

В последнее время ВС РФ значительно продвинулись в регионе, проламывая оборону ВСУ в юго-западной части Марьинки, отметили военкоры.