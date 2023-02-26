Разведчики российской армии обнаружили слабое место в обороне боевиков ВСУ в районе Марьинки. Затем данные были переданы штурмовикам, после чего солдаты пошли в атаку под прикрытием бронетранспортёра БТР-82А. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
На опубликованных кадрах отчётливо видно, что украинские боевики пытаются скрыться от непрерывного огня в окопах. Однако точные удары накрывают позиции противника.
В последнее время ВС РФ значительно продвинулись в регионе, проламывая оборону ВСУ в юго-западной части Марьинки, отметили военкоры.
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