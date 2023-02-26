Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генштаб ВС РФ перебрасывает военнослужащих и технику из Белоруссии к зоне СВО на Украине
Врач Авербах заявил, что процедура очистки крови стабилизирует состояние Костомарова
Штурмовики 1-й Славянской бригады захватили под Донецком польский БТР, начинённый взрывчаткой
Wargonzo: информация о взрывах на военном аэродроме под Минском подтверждается
Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России
Скотт Риттер предупредил о разгроме Зеленского к октябрю
Военкоры опубликовали перехват переговоров боевиков ВСУ после взрыва МТЛБ-камикадзе
Записавших обращение с жалобами на командиров иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
В Минэнерго США сочли пандемию COVID-19 результатом утечки из лаборатории

Опубликовано видео разведки и штурма позиций ВСУ в Марьинке

0:43
Силовые структуры

Разведчики российской армии обнаружили слабое место в обороне боевиков ВСУ в районе Марьинки. Затем данные были переданы штурмовикам, после чего солдаты пошли в атаку под прикрытием бронетранспортёра БТР-82А. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

На опубликованных кадрах отчётливо видно, что украинские боевики пытаются скрыться от непрерывного огня в окопах. Однако точные удары накрывают позиции противника.

В последнее время ВС РФ значительно продвинулись в регионе, проламывая оборону ВСУ в юго-западной части Марьинки, отметили военкоры.  

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Опубликованы данные дневника боевика ВСУ, воевавшего в Артёмовске

Военный ВСУ в Артёмовске вёл мрачный дневник.

The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте
Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих
Ходаковский осудил истерику: Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар
СВО может отправить "Терминаторы" в отставку
В Сети высмеяли Резникова на танке НАТО: не доедет до Москвы
Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
В Британии назвали главный "козырь" России на Украине
В Британии назвали главный "козырь" России на Украине
Последние материалы
Врач Авербах заявил, что процедура очистки крови стабилизирует состояние Костомарова
Штурмовики 1-й Славянской бригады захватили под Донецком польский БТР, начинённый взрывчаткой
Wargonzo: информация о взрывах на военном аэродроме под Минском подтверждается
Масленица - языческая предвестница весны
Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России
Скотт Риттер предупредил о разгроме Зеленского к октябрю
Военкоры опубликовали перехват переговоров боевиков ВСУ после взрыва МТЛБ-камикадзе
Записавших обращение с жалобами на командиров иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
В Минэнерго США сочли пандемию COVID-19 результатом утечки из лаборатории
Рогов: Зеленский отдал приказ о переброске ВСУ к границам Приднестровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников