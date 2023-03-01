Helsingin Sanomat: эффективность финских БМР на базе танка Leopard вызывает сомнения

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Финляндия передала Киеву несколько бронированных машин разминирования (БМР), созданных на основе немецкого танка Leopard 2, однако эффективность этой техники вызывает серьёзные сомнения, пишет Helsingin Sanomat.

По информации издания, власти Финляндии просто "списали" непригодные машины, поставив их Украине. В статье сказано, что БМР планировалось направить на разбор по запчастям, но затем был придуман более выгодный способ избавления от них.

"Силы обороны Финляндии смогут убить двух зайцев", — подчёркивается в публикации.

Хельсински окажут поддержку Киеву и в то же время избавятся от невыгодных инвестиций, чтобы впоследствии приобрести у ФРГ хорошую технику, считают в редакции Helsingin Sanomat.

Журналисты добавили, что бронированные машины разминирования, которые ещё остались у Финляндии, будут применяться в качестве буксировочных средств или эвакуаторов.