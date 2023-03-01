Генерал Картаполов призвал компании РФ закупать средства для борьбы с беспилотниками

Российским компаниям следует самим приобретать и устанавливать на объекты средства борьбы с беспилотниками, следует из заявления генерала, председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Он считает, что это поможет добиться безопасного функционирования предприятий на территории страны.

По его словам, сегодня в продаже есть довольно дешёвые средства борьбы с дронами, которые могут позволить себе практически все "уважающие себя" корпорации.

В эфире "Соловьёв. Live" генерал добавил, что такое оборудование сохранит актуальность даже после завершения спецоперации, ведь предприятия будут использовать его для предупреждения терактов. Как пояснил Картаполов, средства противовоздушной обороны (ПВО) России не способны защитить абсолютно все объекты в стране.

Парламентарий призвал российских бизнесменов защитить нефтяные базы, электростанции, мосты, заводы и другую критически важную инфраструктуру.