Подоляк утверждает, что Украина не причастна к атакам на российские регионы

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не причастны к атакам на российские регионы. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В своих соцсетях он отметил, что украинские войска лишь обороняются для "деоккупации собственных земель".

"Украина не наносит ударов по территории России", — утверждает советник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о падении беспилотника неподалёку от Коломны, предположив, что дрон целился в объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, во вторник, 28 февраля, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались нанести удар по предприятиям в Адыгее и Краснодарском крае. В этот же день на территории Белгородской области сбили три дрона-камикадзе со взрывчаткой НАТО.