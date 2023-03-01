Вооружённые силы Украины (ВСУ) не причастны к атакам на российские регионы. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
В своих соцсетях он отметил, что украинские войска лишь обороняются для "деоккупации собственных земель".
"Украина не наносит ударов по территории России", — утверждает советник.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о падении беспилотника неподалёку от Коломны, предположив, что дрон целился в объект гражданской инфраструктуры.
Кроме того, во вторник, 28 февраля, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались нанести удар по предприятиям в Адыгее и Краснодарском крае. В этот же день на территории Белгородской области сбили три дрона-камикадзе со взрывчаткой НАТО.
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