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The Guardian: солдаты ВСУ визжат от ужаса в "бахмутской мясорубке"

Силовые структуры

Солдаты украинской армии рассказали о боевых действиях в Бахмуте (Артёмовске) в беседе с журналистами британского издания The Guardian. По словам одного из военнослужащих, реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" бьют практически без остановки.

The Guardian: солдаты ВСУ визжат от ужаса в "бахмутской мясорубке"

"Видишь, как нас бьют? Так было с 7 утра. А сейчас 11 утра. Вот как это, чёрт возьми, ребята!" — рассказал он.

Солдат отметил, что на вооружении российской армии очень много артиллерии. Войска ВС РФ продвигаются в регионе сектор за сектором, указал он.

Его сослуживцы сняли видео, как едут по дороге на бронетранспортёре. Однако вскоре они заметили вертолёт, который низко пролетел над БТР. Боевики ВСУ даже завизжали от ужаса, отметили журналисты.

"В Бахмуте идут уличные бои. Русские местами в 150 метрах от нас. Мы их не видим, но слышим их голоса. Это мясорубка", — пожаловались солдаты украинской армии.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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