Украинские военачальники полагают, что российская армия нанесёт массированный удар по военным целям на территории Незалежной в ближайшее время. По данным спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, атака произойдёт в течение двух суток.
"Сроки предварительной атаки и активность вражеской авиации может свидетельствовать о подготовке к новой массированной атаке", — заявила она.
Глава Николаевской области Виталий Ким также отметил, что российские войска проводят "техничную подготовку" к нанесению нового удара. Он подчеркнул, что ВС РФ вскрывают размещение противовоздушной обороны ВСУ при помощи дронов.
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