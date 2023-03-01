Гуменюк: Россия осуществит массированную атаку на Украину в течение двух суток

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военачальники полагают, что российская армия нанесёт массированный удар по военным целям на территории Незалежной в ближайшее время. По данным спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, атака произойдёт в течение двух суток.

"Сроки предварительной атаки и активность вражеской авиации может свидетельствовать о подготовке к новой массированной атаке", — заявила она.

Глава Николаевской области Виталий Ким также отметил, что российские войска проводят "техничную подготовку" к нанесению нового удара. Он подчеркнул, что ВС РФ вскрывают размещение противовоздушной обороны ВСУ при помощи дронов.