Власти США не думали, что противостояние с Россией на Украине окажется таким жестоким. Об этом заявил американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.
В своих соцсетях он отметил, что российская спецоперация совершенно не похожа на боевые действия в Афганистане или Ираке.
"О, мои наивные американцы, неужели вы думали, что Ирак и Афганистан были настоящим вооружённым конфликтом?" — высказался Дрейвен.
По его словам, истинное противостояние возможно лишь с единой, хорошо финансируемой и гордой армией, которую удалось создать России. Ветеран призвал американцев прекратить верить пропагандистским утверждениям о том, что победа всегда будет на стороне США. Как пояснил писатель, в текущей ситуации уже пора "открыть глаза".
Ранее Дрейвен обратился к боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), порекомендовав им переходить на российскую сторону.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.