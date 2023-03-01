Американский ветеран Дрейвен: армия РФ оказалась гораздо сильнее, чем ожидали США

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти США не думали, что противостояние с Россией на Украине окажется таким жестоким. Об этом заявил американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.

В своих соцсетях он отметил, что российская спецоперация совершенно не похожа на боевые действия в Афганистане или Ираке.

"О, мои наивные американцы, неужели вы думали, что Ирак и Афганистан были настоящим вооружённым конфликтом?" — высказался Дрейвен.

По его словам, истинное противостояние возможно лишь с единой, хорошо финансируемой и гордой армией, которую удалось создать России. Ветеран призвал американцев прекратить верить пропагандистским утверждениям о том, что победа всегда будет на стороне США. Как пояснил писатель, в текущей ситуации уже пора "открыть глаза".

Ранее Дрейвен обратился к боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), порекомендовав им переходить на российскую сторону.