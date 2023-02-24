Ветеран армии США Ноктис Дрейвен в своих соцсетях обратился к военным Вооружённых сил Украины (ВСУ), порекомендовав им перейти на сторону российской армии.
По его словам, Киев получил от Запада порядка 200 миллиардов долларов, однако вместо вложений в армию страны расходует эти средства на "разгульный образ жизни". Он считает, что украинские политики используют полученную финансовую помощь для организации своих отпусков, званых ужинов и поездок.
Как пояснил Дрейвен, чиновники отправляют украинцев на смерть, а сами "транжирят" западные деньги.
"Встаньте на сторону России и не оставайтесь в стороне", — подчеркнул американский ветеран.
Ранее Дрейвен заявил, что у коллективного Запада нет морального права называть Россию "злом". Он убеждён: США находятся на гране катастрофы из-за "извращённых" приоритетов.
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