Американский ветеран Дрейвен призвал военных ВСУ переходить на сторону России

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен в своих соцсетях обратился к военным Вооружённых сил Украины (ВСУ), порекомендовав им перейти на сторону российской армии.

По его словам, Киев получил от Запада порядка 200 миллиардов долларов, однако вместо вложений в армию страны расходует эти средства на "разгульный образ жизни". Он считает, что украинские политики используют полученную финансовую помощь для организации своих отпусков, званых ужинов и поездок.

Как пояснил Дрейвен, чиновники отправляют украинцев на смерть, а сами "транжирят" западные деньги.

"Встаньте на сторону России и не оставайтесь в стороне", — подчеркнул американский ветеран.

Ранее Дрейвен заявил, что у коллективного Запада нет морального права называть Россию "злом". Он убеждён: США находятся на гране катастрофы из-за "извращённых" приоритетов.