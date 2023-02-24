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Американский ветеран Дрейвен призвал военных ВСУ переходить на сторону России

0:57
Силовые структуры

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен в своих соцсетях обратился к военным Вооружённых сил Украины (ВСУ), порекомендовав им перейти на сторону российской армии.

Американский ветеран Дрейвен призвал военных ВСУ переходить на сторону России

По его словам, Киев получил от Запада порядка 200 миллиардов долларов, однако вместо вложений в армию страны расходует эти средства на "разгульный образ жизни". Он считает, что украинские политики используют полученную финансовую помощь для организации своих отпусков, званых ужинов и поездок.

Как пояснил Дрейвен, чиновники отправляют украинцев на смерть, а сами "транжирят" западные деньги.

"Встаньте на сторону России и не оставайтесь в стороне", — подчеркнул американский ветеран.

Ранее Дрейвен заявил, что у коллективного Запада нет морального права называть Россию "злом". Он убеждён: США находятся на гране катастрофы из-за "извращённых" приоритетов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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